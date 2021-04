Kamer vraagt extra week voor behandeling wet toegangstesten

De Tweede Kamer debatteert een week later dan verwacht over de wet die regelt dat mensen met een bewijs van een negatieve coronatest bij evenementen en attracties worden toegelaten. Op initiatief van oppositiepartij SP is de behandeling van de wet naar volgende week geschoven, omdat de Kamerleden nog te veel vragen hebben.

Kamerleden waren de afgelopen tijd uiterst kritisch over de manier waarop de eerste grote proef voor het toegangstesten is uitbesteed. Hiervoor is de traditionele aanbestedingsprocedure overgeslagen. Ook zouden er vanuit verschillende partijen amendementen in de maak zijn, die het wetsvoorstel op bepaalde punten aanpassen. Dat kost vaak veel tijd. Daarnaast heeft het kabinet pas eind vorige week tientallen vragen van de Kamer beantwoord.

Het kabinet wil het wetsvoorstel het liefst nog begin mei in werking laten treden. Daarna wordt besloten wanneer de testbewijzen worden gebruikt voor evenementen en bezoeken aan musea en casino’s.

Het debat over de wetswijziging zou eerst woensdag plaatsvinden, hoewel de Tweede Kamer eigenlijk met reces is. Woensdag staat er alsnog een debat op de agenda: over de quarantaineplicht voor inreizigers uit risicogebieden wordt wel gedebatteerd.