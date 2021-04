Oranjeconcert Streamers kampt met technische problemen

De website waarop om 20.00 uur het speciale Oranjeconcert van gelegenheidsformatie The Streamers te zien moet zijn, kampt met forse technische problemen. Om 19.30 uur was het onmogelijk de site te bereiken via de link die mensen in het bezit van een ticket hadden gekregen. Wie probeerde in te loggen, kreeg structureel een foutmelding.

Op sociale media maakten veel mensen melding van het euvel. De groep geeft dinsdagavond een livestreamconcert bij het terrein bij Paleis Noordeinde in Den Haag. The Streamers, bestaande uit onder anderen Guus Meeuwis, Miss Montreal, VanVelzen en Nick & Simon treden op vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen.

“Het concert gaat zeker door, maar de aanvangstijd is even onzeker”, meldt een woordvoerder. Hij raadt tickethouders aan vooral de Instagram-account van The Live Streamers in de gaten te houden. Hier zal zo snel als mogelijk de nieuwe aanvangstijd worden gecommuniceerd.

In totaal hebben nu meer dan een half miljoen mensen een inlog voor het concert.

Eerder op de dag kwamen koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane al even kijken bij de repetitie. Het is voor het eerst dat bij Paleis Noordeinde een groot popconcert plaatsvindt.