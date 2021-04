Oranjes arriveren in Eindhoven voor Koningsdag

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn dinsdagochtend aangekomen in Eindhoven om Koningsdag te vieren. De Oranjes staat daar een aantal activiteiten te wachten. Vanwege corona is er geen publiek aanwezig bij de 54e verjaardag van de koning.

Wegens het coronavirus zijn de activiteiten aangepast. Wel wordt de dag nu niet thuis maar in Eindhoven gevierd, op het terrein van de Tech Campus. De koning en zijn gezin arriveerden daar rond 11.00 uur in een karavaan van oude en nieuwe auto’s. De koning reed met Amalia voorop in een oude DAF die de koninklijke familie jarenlang gebruikte tijdens vakanties in Italië. De familie staan daarna optredens, een regioquiz en een talkshow te wachten.

Bij aankomst werden de Oranjes opgewacht door de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. De koningin en de prinsessen kregen een bosje bloemen van vilt. Jorritsma heette de familie welkom en feliciteerde de koning. De koning en zijn gezin gingen vervolgens met mensen in gesprek, op afstand via een scherm.

Op de campus werden ze getrakteerd op een concert van een aantal leden van groep The Streamers. Onder meer Paul de Munnik, Guus Meeuwis, Thomas Acda en Roel van Velzen en Nick & Simon zongen voor de familie het nummer Our House van Crosby, Stills, Nash & Young. Guus Meeuwis feliciteerde de koning. De koning bedankte voor het lied en zei zich te verheugen op het concert dat de groep later dinsdag gaat geven.

De Oranjes reizen ’s middags terug naar Den Haag waar ze bij Paleis Noordeinde de repetitie van het optreden van The Streamers bijwonen. De band geeft dinsdagavond een livestreamconcert vanaf het plein bij de Koninklijke Stallen.

Koningsdag wordt, net als vorig jaar, afgesloten met een Nationale Toost. Aan dat proostmoment werkt de koning mee. Of ook overige leden van de koninklijke familie, die vorig jaar via een scherm het glas hieven, te zien zijn is nog niet bekend. Het is het tweede jaar op rij dat Koningsdag in aangepaste vorm wordt gevierd. Vorig jaar werd de landelijke feestdag omgedoopt tot ‘Woningsdag’ en vonden er digitale festiviteiten plaats. Willem-Alexander en zijn gezin woonden die bij vanuit hun woonhuis Paleis Huis ten Bosch.

Het is de achtste Koningsdag van Willem-Alexander, die sinds 2014 op 27 april wordt gevierd.