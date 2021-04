Parken ontruimd door politie vanwege drukte op Koningsdag

In veel steden heeft de politie parken afgesloten of ontruimd vanwege de drukte. Door alle mensen zijn de coronaregels niet meer na te leven en besloten veel gemeenten dat het beter was de parken dicht te gooien.

In Amsterdam is het Vondelpark leeggehaald en mogen in veel andere parken mensen niet meer naar binnen. Het Valkenbergpark in Breda is ook ontruimd door de ME. Utrecht, Amsterdam en Haarlem vragen mensen om niet meer naar de stad te komen. Volgens omstanders wordt het Wilhelminapark in Utrecht ook ontruimd.

Veel andere steden weren mensen uit drukke parken. Onder meer Leeuwarden, Rotterdam, Eindhoven, Groningen, Apeldoorn en Deventer vragen mensen om Koningsdag op een rustige locatie te vieren en weg te blijven uit de drukke parken.