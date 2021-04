Premier Rutte feliciteert de koning met zijn 54e verjaardag

Premier Mark Rutte heeft de koning gefeliciteerd met zijn 54e verjaardag. Rutte deed dat via sociale media.

Hij schrijft: “Mijn hartelijke felicitaties voor koning Willem-Alexander, die vandaag zijn 54e verjaardag viert. Ik wens hem een mooie, feestelijke dag toe met zijn gezin in Eindhoven”.

Koningsdag is dit jaar wegens het coronavirus weer anders dan anders, zonder georganiseerde festiviteiten. Rutte wijst in zijn bericht daar ook nog eens op: “En ik wens iedereen in Nederland een ingetogen, veilige maar vooral fijne #Koningsdag toe.”