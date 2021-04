Supermarkten Haarlem verkopen geen alcohol meer wegens drukte

De supermarkten in Haarlem verkopen dinsdag geen alcohol meer op verzoek van de gemeente. De gemeente wil zo de drukte in het centrum tegengaan. De maatregel is van kracht totdat het rustiger wordt, zegt een gemeentewoordvoerster. Vanaf 20.00 uur mag er sowieso geen alcohol meer worden verkocht, vanwege de maatregelen tegen het coronavirus.

Het is in Haarlem ondanks de coronaregels erg druk vanwege Koningsdag. De politie treedt dinsdagavond strenger op tegen het schenden van de regels dan eerder op de dag. Mocht het druk blijven, dan is hardhandig ingrijpen niet uitgesloten, maar voorlopig blijft het bij mensen aanspreken, zegt de gemeentewoordvoerster.

Eerder riep de politie mensen al op niet meer naar het centrum te komen vanwege de drukte. De gemeente sloot ook al verkooppunten van horeca.