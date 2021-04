Tweede verdachte opgepakt na mishandeling in Sluiskil

Een tweede verdachte van een zware mishandeling in Sluiskil (Zeeland) zondag is dinsdag opgepakt. Zondagmiddag zijn daar twee inwoners mishandeld, bedreigd en vermoedelijk opzettelijk aangereden. Maandag was ook al iemand aangehouden.

De politie denkt dat er een financieel conflict speelde. Beide slachtoffers raakten gewond.

Zondagmiddag verschenen vier mannen in de tuin van een huis en ontstond er een vechtpartij met de zoon des huizes. Het vrouwelijke slachtoffer ging naar buiten om de vechters uit elkaar te halen. Ze kreeg een vuistslag in het gezicht. De zoon werd geslagen en geschopt. De verdachten wilden wegrijden in de auto, maar de vrouw belandde op de motorkap en kwam ten val.

Maandag is een 20-jarige inwoner van Sluiskil aangehouden. Een 17-jarige inwoner is dinsdag opgepakt. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.