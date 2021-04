Veel mensen op straat en in parken in Amsterdam

Veel mensen in Amsterdam zoeken de buitenlucht op om Koningsdag te vieren. In enkele parken en buurten zijn grote groepen mensen op straat.

De gemeente riep eerder op niet meer naar de hoofdstad te komen omdat het er te druk zou zijn. “Kom hier niet naartoe!”, meldde de gemeente op Twitter. Eerder dinsdag sloot Amsterdam het te drukke Vondelpark al af. Korte tijd later riep de gemeente mensen op het park te verlaten. Rond 15.00 uur meldde ze dat het ook te druk is in het Sarphatipark. Ook daar mogen geen nieuwe mensen meer het park in, alleen nog uit.

Op diverse plekken in de straten lopen veel mensen.