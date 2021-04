Viroloog en OMT-lid Koopmans bezorgd over volle parken

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zegt dat ze bezorgd heeft gezien hoe druk het in sommige steden en parken was dinsdag. Bij het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1 zei ze dat de grote bijeenkomsten “zorgelijk” zijn met het oog op het coronavirus.

“Maar het is ook begrijpelijk, mensen willen ruimte voor activiteiten”, aldus Koopmans. “Alleen kunnen we ons niet veel permitteren.”

Volgens de viroloog maakt het niet zoveel uit dat het buiten was. “Als je op afstand blijft, is er buiten nauwelijks kans op besmetting, maar als je hutjemutje gaat staan en gaat zingen, dan is er een groter risico op besmetting met het coronavirus.”