Weekcijfers RIVM mogelijk vertekend door storing

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen week 55.097 positieve testresultaten geregistreerd. Dat aantal is mogelijk vertekend door een storing in de nacht van 26 op 27 april, aldus het instituut. De vorige weekrapportage ging uit van 53.981 positieve testen.

Het aantal coronabesmettingen is afgelopen week gestegen met minimaal 2 procent, maar dat percentage kan nog toenemen als bekend wordt hoeveel besmettingen door de storing niet zijn doorgegeven. Volgens een woordvoerder van het RIVM gaat het waarschijnlijk om een technische storing bij de GGD’en.

Het percentage positieve testen steeg afgelopen week van 10,1 procent naar 10,6 procent. Het reproductiegetal bleef nagenoeg gelijk. Het RIVM becijfert het nu op 1,05. Op dit moment besmetten 100 mensen die het virus hebben opgelopen dus 105 andere mensen. Het r-getal stond vorige week op 1,06.

Het aantal besmettelijke mensen is in één week flink gestegen, aldus het RIVM. Op dit moment lopen er ruim 181.000 mensen in Nederland rond die iemand anders kunnen besmetten. Bij de vorige rapportage van het RIVM een week geleden waren dat er nog 162.000.

Het gezondheidsinstituut meldt verder dat er afgelopen week 1661 nieuwe coronapatiënten in de ziekenhuizen zijn opgenomen, nagenoeg gelijk aan het aantal van vorige week. Toen werden 1672 mensen met Covid-19 opgenomen. Ook het aantal ic-opnames van afgelopen week (374) is ongeveer gelijk aan dat van de week ervoor (375).

Het aantal coronabesmettingen nam in bijna alle leeftijdsgroepen toe, behalve in die van 70 tot en met 79. In de leeftijdsgroep 0 tot en met 12 jaar was de stijging van het aantal meldingen het grootst: 12 procent in vergelijking met de week ervoor.