Zes aanhoudingen rond demonstratie in Arnhem

In Arnhem zijn dinsdag zes mensen aangehouden rond een betoging in het centrum, laat een woordvoerster van de gemeente weten. Op de Markt in het centrum van de stad was ’s middags een demonstratie tegen het kabinetsbeleid. De gemeente riep op niet meer naar de Markt te komen, omdat het maximumaantal van vijfhonderd mensen dat bij de demonstratie aanwezig mocht zijn was bereikt. De reden voor de aanhoudingen is nog niet bekend.

Aan het einde van de middag vertrokken de demonstranten naar het centrum van de stad. Niet veel later gingen ze weg en keerde de rust terug, aldus de woordvoerster van de gemeente.

Tijdens de demonstratie van een groep die zich ‘Weg met dit kabinet’ noemt, werden toespraken gehouden tegen het beleid van het kabinet. Het ging onder meer over de aardbevingen in Groningen, de stikstofproblematiek en ook de coronamaatregelen. Veel demonstranten droegen een gele paraplu, een symbool dat ook bij eerdere protesten tegen het coronabeleid werd gebruikt.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem vaardigde eerder op de dag een noodverordening uit tot 22.00 uur, vanwege de vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde op verschillende plekken in de stad. De gemeente had aanwijzingen dat voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC naar Arnhem wilden komen voor een treffen met de harde kern van Vitesse.