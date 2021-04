ACP-voorzitter: discipline was in grote steden soms ver te zoeken

Voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ACP kijkt terug op een onrustige Koningsdag. “Het blijkt dat vooral in de grote steden de discipline op tal van momenten ver te zoeken was.” Dat zei hij tegen Goedemorgen Nederland.

In onder meer Amsterdam en Breda kwam de Mobiele Eenheid eraan te pas om mensenmenigtes die Koningsdag vierden uit elkaar te halen. Ook elders in het land ontruimde de politie te volle parken.

“Op heel veel plekken is het leuk en relatief rustig verlopen, maar in tal van grote steden zijn er grote problemen geweest. Daar hebben toch veel collega’s in de frontlinie gestaan”, zei Van de Kamp. “Die hebben het hard te verduren gehad. Er waren veel collega’s bij die niet bij de Mobiele Eenheid zitten.”

Een aantal agenten is ook gewond geraakt. Van de Kamp: “Dat lijkt op het eerste gezicht mee te vallen, maar we kijken het altijd een langere periode aan. Als je een fles tegen je hoofd krijgt kan het toch nog fout uitpakken, dus dat willen we langer bekijken om zeker te weten dat het goed gaat.”

Eric Lakenman van de Nederlandse BOA Bond zegt in Goedemorgen Nederland dat mensen op sommige plekken “deden alsof corona niet meer bestond”. Toen de sfeer hier en daar grimmiger werd hebben de boa’s een stapje terug gedaan. “Dan zie je dat de politie ingrijpt, bijvoorbeeld met de inzet van de ME.” Als er woensdagavond geen avondklok meer geldt, hoeft dat volgens Lakenman niet tot problemen te leiden. “Als iedereen zich aan de afspraken houdt.”