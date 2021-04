Avondklok geldt sinds woensdagochtend niet meer

Vanaf woensdagochtend 04.30 uur mogen Nederlanders weer wanneer ze willen op straat zijn. Het kabinet stelde een avondklok in om het ontvangen van bezoek en ontmoetingen in groepen in de avond tegen te gaan en zo verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De avondklok gold in de nacht van dinsdag op woensdag voor het laatst.

Vanaf zaterdag 23 januari mochten Nederlanders tussen 21.00 uur en 04.30 uur alleen vanwege bijvoorbeeld een medische reden of om te werken, op straat zijn en moesten ze ook een schriftelijke verklaring hebben. Mensen die zonder verklaring op straat waren, riskeerden een boete van 95 euro. Op 31 maart verruimde het kabinet vanwege de zomertijd de regel met een uur. De avondklok gold vanaf toen tussen 22.00 uur en 04.30 uur.

Demissionair minister-president Mark Rutte zei eerder dat de besmettingscijfers en druk op de zorg nog altijd buitengewoon hoog zijn. Toch schaft hij de maatregel af. Hij vindt het spannend, maar het is volgens hem niet mogelijk om met nul risico uit de coronacrisis te komen.

Sinds de invoering van de maatregel heeft de politie ongeveer 6000 avondklokboetes per week uitgedeeld.