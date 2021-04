Horecabranche: terrassen door het hele land goed gevuld

De eerste dag van de heropening van de terrassen is volgens de horecabranche goed verlopen. “De sfeer was positief, gemoedelijk, de terrassen waren door het hele land goed gevuld”, stelt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie gaat er vanuit dat met de heropening van de terrassen een eerste stap is gezet richting de heropening van de hele horeca.

Ondernemers en hun medewerkers die open konden, waren blij om hun gasten weer te mogen verwelkomen. “Ook gasten waren blij, positief en hielden zich prima aan de regels”, benadrukt KHN.

Na bijna een half jaar kon er woensdag eindelijk weer een biertje worden gedronken op het terras. Tussen 12.00 uur en 18.00 uur waren er per buitenterras maximaal vijftig gasten welkom. Voor terrasbezoek moest wel worden gereserveerd maar dat kon ook ter plekke.

Restauranthouders en caf├ębazen vinden de heropening van terrassen alleen echter onvoldoende. Ze pleiten er bijvoorbeeld ook voor geen eindtijd meer te hanteren en geen maximumaantal personen meer te hebben per terras of per tafel. Hiervoor zou het kabinet met een aangepast stappenplan moeten komen waarin duidelijk staat hoe de hele horeca nog voor 1 juni haar deuren weer kan openen.

“Om rendabel te kunnen exploiteren moeten ondernemers weer voluit kunnen ondernemen – zonder restricties – om zo te kunnen toewerken naar het herstel van de branche”, aldus KHN. De organisatie blijft zich de komende weken ook hard maken voor meer coronasteun aan ondernemers.