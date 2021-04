Niet-essentiële winkels weer open zonder afspraak

Niet-essentiële winkels mogen woensdag hun deuren weer (beperkt) openen voor mensen die spontaan wat willen kopen. Nadat de winkels een kleine twee maanden alleen open waren voor winkelen op afspraak, kunnen klanten ook zonder reservering weer naar binnen.

De nieuwe maatregelen van 28 april horen bij de eerste stap van het openingsplan van het kabinet. De niet-essentiële winkels mogen maximaal één klant per 25 vierkante meter ontvangen, of twee klanten per verdieping in kleinere winkels. De versoepelingen gelden ook voor de markt. Daar mochten vooralsnog alleen levensmiddelen worden verkocht, maar nu kunnen bijvoorbeeld ook kleding- en cosmeticaverkopers hun kramen weer opzetten.

De niet-essentiële winkels zoals warenhuizen, tuincentra en kledingwinkels moesten midden december volledig dicht, tot 10 februari. Vanaf die dag mochten de winkels open voor het afhalen van bestellingen. Via de regeling bestellen en afhalen konden klanten online producten bestellen, om die vervolgens in de winkel op te halen. Om ‘funshopping’ te voorkomen, moest er minimaal 4 uur zitten tussen bestellen en ophalen.

Na drie weken ging de deur in de detailhandel nog wat verder open. “Het wordt weer mogelijk die schoenen of die jas te passen”, zei demissionair premier Mark Rutte tijdens de persconferentie waarin hij de versoepelingen aankondigde. Vanaf begin maart tot dinsdag konden klanten online of telefonisch 4 uur van tevoren een shopafspraak maken.

De versoepelingen vanaf woensdag lijken op de winkelregels van voor de lockdown van 15 december. Verschil is wel dat er toen één klant per 10 vierkante meter naar binnen mocht.

Warenhuisketen De Bijenkorf zal vanaf woensdag nog wel vasthouden aan het winkelen op afspraak, maakte hij maandag bekend.