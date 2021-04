Overwerkt CDA-Kamerlid Van der Molen wordt tijdelijk vervangen

CDA-parlementariër Harry van der Molen wordt in de Tweede Kamer de komende vier maanden vervangen door Joba van den Berg. Van der Molen kan zijn werk in de Kamer tijdelijk niet uitvoeren omdat hij overwerkt is, meldde hij woensdag zelf op Twitter.

Van der Molen werd eind maart beëdigd maar was toen al een paar weken uit de running. Aanvankelijk werden zijn taken waargenomen door andere Kamerleden. Van den Berg, die van 2017 tot maart dit jaar ook al namens het CDA in de Kamer zat, wordt donderdag voor zestien weken beëdigd als zijn vervanger.

Van der Molen is niet het enige Kamerlid dat gebukt gaat onder de hoge werklast. Verschillende Kamerleden moesten het om gezondheidsredenen tijdelijk rustiger aan doen zoals D66’er Rens Ramakers en CDA’er Pieter Omtzigt. Anderen besloten niet terug te keren in het parlement omdat ze meer tijd wilden doorbrengen met hun gezin.

Bij de verkiezing van een nieuwe Kamervoorzitter waren de lange dagen en de hoge werkdruk ook al onderwerp van debat.