Proces liquidatiebende van start

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol staan vanaf woensdag negen verdachten terecht op verdenking van het vormen van een criminele groep die zich toelegde op onder meer het plegen van liquidaties. De aanklacht omvat drie voltooide moorden – waaronder een zogenoemde vergismoord – en twee voorgenomen moorden.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn de misdrijven te plaatsen in “een breder onderwereldconflict” waaruit vanaf 2012 een golf aan dodelijk geweld is voortgevloeid. Justitie linkt de bende aan de in 2014 doodgeschoten crimineel Gwenette Martha, destijds een spil in de Amsterdamse onderwereld. De groepering zou bezig zijn geweest met het afwerken van een dodenlijst.

De 33-jarige Iliass K. is de hoofdverdachte in het complex aan beschuldigingen. In het gros daarvan wordt hem een organiserende rol toegedicht. De feiten deden zich voor in 2014 en 2015.

De organisatie zou in wisselende samenstelling hebben geopereerd en verantwoordelijk zijn voor de moorden op Alex Gillis (30) in Zaandam, de geruchtmakende vergismoord op de eveneens 30-jarige Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam en de liquidatie van Massod Amin Hosseini (26) in Amsterdam-Osdorp. Hosseini zou de uitvoerder zijn geweest van de moorden op Gillis en Eggermont en vervolgens in ongenade zijn gevallen. Hij werd in september 2014 geliquideerd.

Voor het proces zijn tot aan 28 juni zestien zittingsdagen uitgetrokken. Op 25 mei hoopt het Openbaar Ministerie de strafeisen uit te spreken. De uitspraak staat gepland op 30 augustus.