Schrijvers heropenen de boekwinkels symbolisch

Schrijvers door het hele land gaan deze woensdag hun favoriete boekhandel symbolisch heropenen. Onder anderen Lize Spit, Manon Uphoff, Alex Boogers, Daphne Deckers, Ronald Giphart, Manon Sikkel, Gio Lippens, Nynke de Jong, Özcan Akyol, Thomas Olde Heuvelt, Frank Westerman en Simone van der Vlugt zullen zorgen dat er in iedere provincie een festiviteit is, zo heeft de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek gemeld. Het is de eerste dag dat winkels na een maandenlange lockdown weer zonder afspraak klanten mogen ontvangen.

De openingsactie wordt ondersteund met een advertentiecampagne in kranten en op de radio, waarin het belang van de boekwinkels en lezen in het algemeen wordt benadrukt.

De symbolische heropening van de boekwinkels is een aanloopje naar de Boekenweek. Die wordt dit jaar gehouden van 29 mei tot en met 6 juni. Het thema is Tweestrijd. Hanna Bervoets is de auteur van het Boekenweekgeschenk, dat is getiteld Wat wij zagen. Klanten krijgen het gratis mee bij besteding van 15 euro aan Nederlandstalige boeken.