Straat in Den Haag even afgesloten na aantreffen vuurwerkbom

De Haagse Hobbemastraat is dinsdagavond anderhalf uur afgesloten geweest na het aantreffen van een vuurwerkbom. De brandweer werd rond 22.45 uur opgeroepen voor een brand op straat in de Schilderswijk, bij het blussen werd de vuurwerkbom gevonden.

Daarop werd de straat in beide richtingen afgezet voor verkeer. De vuurwerkbom, die nog niet was ontstoken, is vervolgens weggehaald. Tijdens het verwijderen was er geen gevaar voor een explosie, meldt een woordvoerder van de politie.

Wie de brand heeft veroorzaakt en de vuurwerkbom heeft neergelegd, is nog onbekend. Rond 00.15 uur werd de straat weer vrijgegeven.