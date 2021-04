Vaccinatieplan GGD geeft jonge inwoners Waddeneilanden voorsprong

Jonge inwoners van de Friese Waddeneilanden kunnen al eerder een coronavaccin krijgen dan hun leeftijdsgenoten op het vasteland. Dat komt doordat GGD Fryslân alle volwassenen onder de zestig jaar op de eilanden tegelijk uitnodigt voor een eerste prik. Iedereen is er welkom in de laatste week van mei. Voor de meeste leeftijdsgroepen pakt dat besluit gunstig uit.

Zestigplussers en zorgmedewerkers op de Waddeneilanden waren al eerder aan de beurt. Vanaf 25 mei gaat de GGD in samenwerking met huisartsen de rest van de bewoners vaccineren. Zo’n 6000 inwoners van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog krijgen via hun gemeente een uitnodiging om het Pfizer-vaccin te komen halen. Door een week lang op de eilanden zelf te gaan prikken, voorkomt de GGD dat inwoners ervoor naar het vasteland moeten varen.

Voor een deel van de eilanders betekent het besluit dat ze minder lang hoeven te wachten op een eerste prik dan mensen uit andere regio’s. Een kleinere groep moet juist iets langer wachten. Landelijk wordt de vaccinatievolgorde bepaald door het geboortejaar. Momenteel mogen alle inwoners die in 1961 zijn geboren een afspraak maken om binnenkort te worden geprikt. Daarna zijn mensen uit de jaren die volgen aan de beurt.

Mensen van achterin de vijftig die op de Waddeneilanden wonen, krijgen dus pas later hun prik dan hun leeftijdsgenoten uit andere delen van Nederland. Waar de grens precies ligt is nog niet duidelijk maar eilandbewoners onder de vijftig jaar zijn sowieso in het voordeel. In het vaccinatieschema van de Rijksoverheid staat dat mensen die zijn geboren tussen 1972 en 1981 pas vanaf “medio juni” een coronavaccinatie tegemoet kunnen zien. Op de Wadden hebben mensen uit die geboortejaren dan al een beschermende prik ontvangen.