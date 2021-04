Van Nieuwenhuizen: nooit kritische vragen willen voorkomen

Volgens demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft zij coalitiepartijen nooit willen beletten om kritische vragen te stellen, maar wordt van deze partijen wel verwacht dat zij zich bij het oplossen van problemen “net iets constructiever” opstellen dan de oppositie.

De bewindsvrouw van VVD-huize reageerde op de notulen van de ministerraad die maandag zijn gepubliceerd. Daarin merkt zij op dat het “in geen geval” acceptabel is dat “coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties”. Dat was naar aanleiding van een Kamerdebat over het CBR waarin twee coalitiepartijen haar onder vuur namen.

“Iedereen mag altijd alle kritische vragen stellen”, aldus Van Nieuwenhuizen. “Dat geldt natuurlijk ook in een coalitie. Maar wat ik ermee bedoelde is eigenlijk dat je ervan uitgaat dat als je samen dat commitment aangaat als coalitiepartijen, dat je er net iets constructiever inzit.” Volgens haar heeft het ook nooit ontbroken aan scherpe vragen vanuit de coalitiepartijen.

Uit de notulen blijkt dat bewindslieden geregeld klaagden over Kamerleden uit de eigen gelederen zoals Pieter Omtzigt (CDA) en Helma Lodders (VVD). Zij zouden in de toeslagenaffaire met de oppositie optrekken of zich te veel willen profileren. Volgens premier Mark Rutte is er niks onoorbaars gebeurd. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de notulen.