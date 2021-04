Winkeliers: eerste dag van heropening verloopt soepel

De eerste dag dat niet-essentiële winkels weer zonder afspraak klanten mogen ontvangen, verloopt volgens winkeliersorganisatie INretail soepel. “In enkele winkelcentra is drukte, maar over het algemeen zijn de rijen met wachtende klanten goed te handhaven.”

De enorme toeloop in een aantal plaatsen tijdens Koningsdag lijkt volgens de branche zowel voor consumenten als ook ondernemers een goede waarschuwing te zijn geweest. “Nederland kent 2500 winkelgebieden en nergens zijn woensdag alarmsignalen afgegaan”, stelt INretail na een eigen rondgang langs diverse winkelgebieden. Bij een aantal grote ketens stonden er soms wel rijen met klanten. Maar dat zou door medewerkers en met hulpmiddelen als stickers, linten of dranghekken in goede banen zijn geleid. “Het overall-beeld geeft een erg positieve indruk.”

“Van een ondernemer in Den Bosch hoorden we dat de winkelstraten rustig zijn en in het westen van het land verloopt de eerste dag zonder winkelbeperkingen ook soepel”, laat een woordvoerder van INretail weten. Hij benadrukt dat de winkeleigenaren gebaat zijn bij het goed naleven van de veiligheidsmaatregelen, omdat “iedereen wil dat de winkels open blijven”.

Ondernemers hopen ook weer op een goede omzet, ook al zijn we er nog lang niet, stelt de zegsman. “Door het advies om nog steeds doelgericht en alleen te komen winkelen, het afstand houden en de mondkapjes, is de echte winkelervaring er nog niet.” Het is volgens INretail dan ook belangrijk dat de overheid beseft dat de financiële tegemoetkoming voor ondernemers ook doorgaat na 1 juli, wanneer de regeling afloopt.

De branche roept daarnaast consumenten op bewust te kiezen voor koopmomenten op de doorgaans rustiger tijdstippen. Denk bijvoorbeeld aan de ochtenden en het begin van de week. Samen met een aantal organisaties die winkelcentra beheren, maakt INretail ook afspraken om veilig winkelen te bevorderen in winkelgebieden. Zo is er een samenwerking met parkeergarageketen Q-Park, die tot de helft goedkoper parkeren in de ochtenduren aanbiedt in parkeergarages in twaalf steden. “Het is dan namelijk rustiger in winkelcentra, dus op die manier zorgen we voor meer spreiding”, aldus INretail.