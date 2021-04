11.000 toeslagenouders krijgen voor 1 mei 30.000 euro compensatie

Voor de deadline van 1 mei krijgen 11.000 gedupeerden van de toeslagenaffaire de compensatie van 30.000 euro. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) in debat met de Tweede Kamer. Dat is minder dan de helft van de 25.600 ouders die zich voor 15 februari hebben gemeld voor deze zogenoemde ‘Catshuisregeling’.

Het bedrag van 30.00 euro is vastgesteld in december van vorig jaar, na het rapport van de commissie-Van Dam over de toeslagenaffaire. Met een ‘lichte toets’ wordt gekeken of ouders in aanmerking komen.

Sommige mensen die zich hebben gemeld, maken simpelweg geen aanspraak op de compensatie, bijvoorbeeld omdat ze geen kinderen hebben, en dus geen kinderopvangtoeslag kregen. Een andere groep had hier ook geen recht op, omdat blijkt dat ze terecht geld hebben moeten terugbetalen, omdat ze meer loon verdienden dan verwacht, of minder uren opvang nodig hadden. De kinderopvangtoeslag wordt uitbetaald in voorschotten, die achteraf worden vastgesteld. Dat betekent dat een groot deel van de ontvangers achteraf moet terugbetalen, of extra geld gestort krijgt.

Ook is er een aantal ouders dat de Belastingdienst nog niet heeft kunnen bereiken. Van Huffelen benadrukt dat de ouders gebeld zijn en dat de fiscus sms’jes en een brief heeft gestuurd.

Vorige week meldde de staatssecretaris dat een groep zo’n vierhonderd toeslagenouders onterecht een bericht hebben gekregen dat de Belastingdienst geen reden ziet om aan hen de 30.000 euro compensatie te betalen, terwijl ze hier wel recht op hebben. Deze groep krijgt nog uitbetaald voor de zelf opgelegde deadline van 12 mei. Een groep van 1350 ouders kreeg ook zo’n bericht, terwijl het nog onbekend is of zij recht hebben op de compensatie. Deze verzoeken moeten snel opnieuw beoordeeld worden. Zij die wel recht hebben op deze zogenoemde ‘Catshuisregeling’ krijgen het geld op 12 mei uitbetaald.