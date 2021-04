Amsterdam bereidt zich voor op mogelijk kampioenschap Ajax

Hoewel de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema nog niet teveel vooruit wil lopen op een eventueel kampioenschap van Ajax komende zondag, houdt ze er wel rekening mee dat supporters zich buiten de Johan Cruijff Arena zullen verzamelen. “We zullen zoveel mogelijk voorbereidingen treffen om mensen te ontmoedigen dat te doen”, zei ze donderdag in de gemeenteraad.

Het kabinet maakte eerder op donderdag bekend dat Ajax in de ‘kampioenswedstrijd’ tegen FC Emmen zondag voor lege tribunes speelt in de Johan Cruijff Arena. “U kunt zich voorstellen dat dat voor Ajax een enorme teleurstelling is”, vertelde Halsema. “Men had gehoopt dat er wel publiek was, omdat dan een eventuele huldiging in het stadion zelf kon plaatsvinden en het voor publiek en spelers een groot feest kon zijn.” Volgens de burgemeester hadden mensen dat dan ook thuis voor de televisie kunnen volgen.

Een officiĆ«le huldiging voor publiek is vanwege de coronamaatregelen niet toegestaan. Halsema zei dat Ajax nadenkt over een alternatief, dat ook op televisie te zien zal zijn. Ook zal de gemeente zelf, indien Ajax kampioen wordt, in de stad zichtbaar maken hoe “ongelofelijk trots we zijn op onze ploeg”, zei de burgemeester. “Zonder dat dit leidt tot mensenmassa’s.” Hoe dat er uit zal zien, is nog een verrassing.

Halsema antwoordde op vragen van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki, die voorspelde dat als er geen officiĆ«le huldiging komt er mogelijk wel een officieuze zal zijn. “Ik heb al eerder mijn zorgen kenbaar gemaakt over de verzameling van een grote mensenmassa”, aldus de burgemeester. “Ik denk dat mensen heel goed ervan op de hoogte zijn dat grote samenkomsten niet zijn toegestaan en dat geldt ook voor aankomende zondag.”