Bevolking groeide afgelopen kwartaal, maar minder dan in 2020

De bevolking is ondanks de uitbraak van het coronavirus gegroeid in het eerste kwartaal van dit jaar, meldt het statistiekbureau CBS op basis van voorlopige cijfers. De bevolkingstoename was wel lager dan in dezelfde periode in 2020. Door de virusuitbraak overleden meer mensen en kwamen minder migranten deze kant op. Maar het aantal geboortes nam toe.

In de eerste drie maanden van 2021 kwamen er 12.800 inwoners bij in Nederland, 2700 minder dan in dezelfde periode in 2020.

Die daling wordt vooral veroorzaakt doordat er minder migranten deze kant op kwamen. In het afgelopen kwartaal groeide de bevolking per saldo met 15.600 vanwege alleen migratie, tegen ruim 18.000 in dezelfde periode een jaar eerder. “In december werden reisbeperkingen ingevoerd die verband houden met corona”, verklaren de onderzoekers. Daardoor vertrokken minder mensen naar het buitenland. Dat had een opdrijvend effect voor de bevolkingsgroei. Maar het aantal migranten dat naar Nederland kwam, daalde ook en bovendien sterker.

Vooral in januari noteerden de statistici een hoog sterftecijfer vanwege de tweede golf van het coronavirus. Daarna kwam de vaccinatiecampagne op gang en nam het aantal sterfgevallen vooral onder 80-plussers af. Tegelijkertijd werden er meer kinderen geboren dan in het eerste kwartaal van 2020. Het saldo van geboortes en sterfgevallen bleef daardoor hangen op het niveau van een jaar eerder, namelijk 2800.