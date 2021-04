CDA vindt beeld notulen ‘schokkend en verontrustend’

Het beeld dat naar voren komt uit de vrijgegeven notulen van de ministerraad is “schokkend en verontrustend”, aldus CDA-Kamerlid Anne Kuik. Ze noemt het “bizar” dat het kabinet kritische Kamerleden als het probleem zag in plaats van het leed van de slachtoffers van de toeslagenaffaire.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de notulen die gaan over de toeslagenaffaire. Het is een unicum dat het kabinet de zeer geheime notulen van de ministerraad openbaar maakt.

Volgens Kuik hebben coalitiepartijen en kabinet de afgelopen jaren veel te “klef” contact gehad. Dat moet in de toekomst anders. Ze ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de ideeën van haar partijgenoot Pieter Omtzigt. Hij is een van de Kamerleden die steeds vragen heeft gesteld over de toeslagenaffaire.

Dat werd hem door het kabinet niet in dank afgenomen, blijkt uit de notulen. CDA-ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge hebben zonder veel succes geprobeerd Omtzigt te “sensibiliseren”. Volgens Kuik is Omtzigt “letterlijk” ziek geworden door het dossier en de tegenwerking van het kabinet. Omtzigt zit al weken thuis omdat hij overwerkt is.

Het CDA vindt dat de Kamer beter door het kabinet geïnformeerd moet worden. Daar gaat artikel 68 van de Grondwet over. Volgens Kuik is dat artikel de afgelopen jaren “veel te beperkt uitgelegd”.