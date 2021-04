Marijnissen botst met Jetten over notulen ministerraad

SP-leider Lilian Marijnissen is in het debat over de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire in botsing gekomen met D66’er Rob Jetten. Die snapt de verontwaardiging van de SP over de notulen niet omdat ze weinig nieuws zouden bevatten.

Jetten vindt dat de Kamer haar “energie moet steken” in het zoeken naar oplossingen en wil “voorkomen dat de Kamer een heel debat bezig is met beeldvorming”. De meeste informatie was volgens hem al bekend geworden door de parlementaire ondervragingscommissie die de toeslagenaffaire heeft onderzocht. Hij leest in de notulen “onmacht” bij het kabinet om de problemen met de kinderopvangtoeslag op te lossen.

Dat schoot Marijnissen in het verkeerde keelgat. Het ging in de 37 pagina’s aan notulen “nul keer over discriminatie of kinderen die opgroeien in armoede. Dat heeft niks met onmacht te maken, dat is onwil”. Volgens Marijnissen is Jetten nog steeds bezig met beeldvorming.

Marijnissen wil weten waarom het kabinet niet eerder heeft ingegrepen. “Als vragen van Pieter Omtzigt eerlijk beantwoord waren, dan stonden we hier niet. Als één iemand in de hele ministerraad met de vuist op tafel had geslagen, dan stonden we hier niet.”