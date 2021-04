Schiphol wijst reiziger naar rustige plek met app

Als het weer drukker wordt op Schiphol kunnen reizigers via de app van de luchthaven een rustige plek vinden op de luchthaven. Op een plattegrond is te zien waar rustige en drukkere locaties zijn na de beveiligingscontrole. Reizigers weten zo waar ze gemakkelijk 1,5 meter afstand kunnen houden.

Met kleuren laat de Schiphol App op de plattegrond zien waar het druk is. Blauw aangegeven locaties zijn rustiger en waar het roze is zijn meer mensen op de been. Gebieden zonder kleur zijn erg rustig.

“Deze plattegrond is een extra service en handvat voor reizigers om in een oogopslag een plek te vinden waar zij rustig hun tijd door kunnen brengen voordat hun vlucht vertrekt”, zegt Sjoerd Blüm, informatiedirecteur bij Royal Schiphol Group. “De informatiebehoefte van reizigers is enorm veranderd vanwege het coronavirus, op deze manier kunnen we daar verder in voorzien.”