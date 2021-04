Toeslagendebat met enige vertraging begonnen

Het debat in de Tweede Kamer over de informatievoorziening door het kabinet over de toeslagenaffaire is later begonnen dan gepland. Niet alle bewindslieden die de Kamerleden aan de tand wilden voelen waren aanwezig toen het debat zou beginnen. Bovendien moest eerst worden gestemd over een verzoek van PVV-leider Geert Wilders om nog meer geheime stukken van de ministerraad vrij te geven.

Namens het demissionaire kabinet zaten premier Mark Rutte en de ministers Wopke Hoekstra (Financiƫn), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op tijd klaar voor het debat. Maar op verzoek van SP-leider Lilian Marijnissen werd ook minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel, tevens D66-leider) erbij gehaald. En op aandringen van de PvdA is ook staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) uitgenodigd.

Wilders wilde daarnaast kunnen beschikken over de notulen van alle kabinetsvergaderingen waarin de toeslagenaffaire werd besproken. Maar dat verzoek kreeg geen steun van een meerderheid. Maandag werd al een deel van de gespreksverslagen vrijgegeven, terwijl die normaal gesproken twintig jaar strikt geheim blijven. De coalitiefracties en de SGP vinden dat voldoende om het debat te kunnen voeren.