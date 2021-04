Viruswaarheid neemt uitspraak Kuipers mee in zaak tegen avondklok

Actiegroep Viruswaarheid voelt zich in zijn strijd tegen de avondklok gesteund door uitspraken van Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. De ziekenhuisbaas zei bij de RTL-talkshow Beau dat de invoering van de avondklok geen enkel effect heeft gehad.

“Verbazingwekkend. Het effect van de avondklok is niet meetbaar omdat de maatregel tegelijkertijd met andere maatregelen is genomen”, reageert Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid. “Dus waar baseer je zo’n uitspraak nu op? Maar ik vind het prima dat hij het zegt, het ondersteunt ons verhaal”, vervolgt hij.

Kuipers gaf aan dat bij de invoering van de avondklok de berekening was dat het besmettingen met 10 procent zou verminderen. “Als je kijkt naar het beloop van de ziekenhuisopnames in de tijd, zagen we zowel bij de invoering als bij het opschuiven geen enkel effect”, aldus Kuipers in de talkshow.

Jurist Pols wijst erop dat er maandag een kort geding in Den Haag is tegen de avondklok. “Wij gaan eisen dat de Staat niet opnieuw het middel van een avondklok gaat inzetten. En daar draagt de uitspraak van Kuipers zeker aan bij.” Aanvankelijk draaide de zaak om het het opheffen van de avondklok.