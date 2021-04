CoronaMelder doet vanaf zaterdagmiddag weer meldingen

De CoronaMelder-app geeft gebruikers vanaf zaterdagmiddag 17.00 uur weer een melding als zij in de buurt zijn geweest van een besmet persoon. Coronaminister Hugo de Jonge besloot woensdagavond de meldingen voor twee dagen uit te schakelen vanwege privacyproblemen bij Google. De meldingen blijven nog iets langer uit omdat het ministerie van Volksgezondheid wil wachten tot de veilige updates van Google op Android-telefoons staan.

Ook de opgespaarde meldingen van de afgelopen 48 uur zullen dan alsnog worden verzonden.

Er zat een fout in het digitale raamwerk van Google. Daardoor hadden apps die standaard op het besturingssysteem Android zitten toegang tot de gezondheidsgegevens van gebruikers van de CoronaMelder. Google zei woensdagavond al een update klaar te hebben waar de fout is uitgehaald. Het ministerie gebruikte de afgelopen dagen om te controleren of de privacyvoorwaarden in de nieuwe update gewaarborgd zijn. Dat blijkt het geval, zeggen de onderzoekers van het ministerie en de onderzoeker die het lek aan het licht heeft gebracht.

“De benodigde update om het lek te dichten wordt in enkele dagen over alle Android-telefoons uitgerold”, schrijft het ministerie op vrijdagavond. Via de website coronamelder.nl kunnen mensen checken of de benodigde update op hun telefoon staat.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet eerder weten dat het voor de bestrijding van de epidemie niet heel veel uitmaakt dat de CoronaMelder enkele dagen geen meldingen gaf als zij in de buurt kwamen van een besmet persoon. De CoronaMelder heeft namelijk de meeste toegevoegde waarde als mensen “onbekende contacten” hebben. Zulke contacten hebben de meeste mensen weinig vanwege de nog steeds geldende lockdown. Door het openen van de terrassen en de afschaffing van de avondklok afgelopen woensdag neemt het aantal onbekende contacten weliswaar toe, maar relatief gezien zijn het er nog steeds niet zo veel.

Bijna 5 miljoen Nederlanders hebben de CoronaMelder-app op hun telefoon. In totaal hebben 156.044 mensen een coronatest gedaan naar aanleiding van een melding op de app. Iets minder dan 10 procent van die testen was positief.