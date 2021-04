De Jonge: onzeker of overleg over coronaversoepelingen doorgaat

Het is maar de vraag of het kabinet komend weekeinde bijeenkomt in het Catshuis om te praten over verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Dat is afhankelijk van de ruimte die het Outbreak Management Team (OMT) ziet om maatregelen los te laten, zegt zorgminister Hugo de Jonge. Het deskundigenpanel vergadert daar vrijdag over.

“We bekijken van week tot week wat de ruimte is”, zegt De Jonge. Het kabinet houdt daar doorgaans op zondag informeel overleg over in het Catshuis, waarna op maandag of dinsdag een besluit valt. Maar: “als we zien dat die ruimte er op dit moment nog niet is, dat we beter even kunnen wachten, dan heeft ook een Catshuisoverleg niet zoveel zin”, aldus de minister.

Het kabinet besloot vorige week de eerste stap te zetten van het eigen heropeningsplan. Terrassen zijn onder voorwaarden weer open en winkels mogen weer klanten ontvangen zonder dat die uren van tevoren een afspraak moeten maken. Daarnaast is er beperkt ruimte gekomen voor studenten in het hoger onderwijs om weer fysiek colleges te volgen.

Het OMT had het kabinet “met klem” geadviseerd nog te wachten met het aankondigen van die versoepelingen. De deskundigen wilden meer zekerheid dat de piek in de ziekenhuisbezetting echt achter de rug is. Op grond van de iets verbeterde prognoses van het OMT werd toch besloten de eerste stap te zetten.

De Jonge ziet dat het nog altijd “druk en zwaar” is in de ziekenhuizen. Het aantal coronapatiĆ«nten op de intensive care is de afgelopen week niet verder toegenomen, maar ook niet echt gedaald. Dat maakt het dus onzeker of komende week de tweede stap al kan worden aangekondigd, die verlichting zou moeten bieden voor onder meer pretparken, dierentuinen en zwembaden.

De minister benadrukt dat het kabinet niet van plan is “domme dingen” te gaan doen, nu dankzij de vaccinaties het einde van de epidemie in zicht is. Aan de andere kant is volgens hem een belofte gedaan aan de samenleving om elke ruimte die er is voor verdere verlichting te benutten.