Hans Nijenhuis stopt als hoofdredacteur van het AD

Hans Nijenhuis (58) stopt als hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad (AD). Dat maakt de krant vrijdagmiddag bekend. Nijenhuis treedt per 1 juli terug en wordt schrijvend redacteur bij de krant.

“De doelen die ik vijf jaar geleden voor mezelf heb gesteld, zijn bereikt. AD is niet meer alleen de favoriete krant van, zeg, mijn moeder, het is ook de favoriete site van mijn dochters. We zijn neutraal, maar bepaald niet kleurloos. We zijn gezellig, maar ook serieus te nemen. En we groeien. Een mooi moment om plaats te maken”, zegt Nijenhuis in het AD.

Op 1 mei 2016 startte Nijenhuis, die afkomstig was van de NRC, als leidinggevende van het AD. “Op die dag had ik zaterdag 1 mei 2021 al met potlood in mijn agenda gezet. Dat leek me een moment om de balans op te maken. Dat heb ik gedaan.” Het moment is daar voor de hoofdredacteur om zijn ‘positie met macht’ over te dragen. “Het was een enorme eer om hoofdredacteur van AD te zijn. Die stoel zit lekker, maar het is niet mijn stoel hè, hij is geleend. Hij is van de krant”, zegt Nijenhuis. “Het is nu aan de redactie, vertegenwoordigd door de redactieraad, en de directie om een nieuwe persoon voor die stoel te vinden. Zelf kijk ik erg uit naar mijn nieuwe rol als schrijvend redacteur bij AD.”

Erik van Gruijthuijsen, directeur-uitgever van het AD ziet dat Nijenhuis in zijn missie is geslaagd “van het AD veel méér te maken dan een krant” en kijkt uit naar zijn rol als redacteur. “Ik vind het schitterend dat Hans als schrijver blijft. Zijn rol voor AD is nog lang niet uitgespeeld.”

Een van de wapenfeiten van Nijenhuis is het afschaffen in 2018 van de jaarlijkse smaakonderzoeken waar de krant bekend om was: de haring-, friet- en oliebollentests. Een jaar eerder was er gedoe geweest over de objectiviteit van de keurmeesters bij zowel de haringtest als de oliebollentest. Ook werden hun recensies soms te scherp gevonden. “We hebben besloten niet door te gaan met onze nationale smaaktests. Over smaak valt namelijk, zo bleek vorig jaar, wel degelijk te twisten. Te veel wat ons betreft”, verklaarde Nijenhuis.

Afgelopen januari schreef de scheidend hoofdredacteur in zijn eigen krant een lang artikel over de oogziekte en daarop volgende slechtziendheid van zijn dochter Hanna en hoe zij daarmee heeft leren omgaan.