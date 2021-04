Het zijn gouden tijden voor pakketbezorgers en koeriersdiensten

Veel ondernemers hebben door de coronacrisis een enorme deuk opgelopen, met name financieel. Voor post- en pakketbezorgers daarentegen waren en zijn het nog steeds gouden tijden. Ook dit jaar blijven de omzetten stijgen. Zo is het eerste kwartaal van 2021 voor PostNL zo goed van start gegaan, dat de winstverwachtingen naar boven zijn bijgesteld. Consumenten kunnen met een eenvoudige klik op hun toetsenbord alles van over de hele wereld bestellen, maar al dit shopgedrag heeft ook een impact.

We hebben flink wat gewinkeld sinds de start van de coronacrisis, online wel te verstaan. Zelfs de trouwste bezoekers van fysieke winkels zijn op het internet te vinden. Detailhandels zagen hun internetomzet omhoog schieten en in het straatbeeld zie je voornamelijk pakket,- maaltijd- en boodschappendiensten. Door de coronacrisis zijn we nog meer afhankelijk van pakketdiensten, of dit nu binnen Nederland is of internationaal, bijvoorbeeld een transport naar Spanje. Ook kleine zendingen worden eenvoudig over de grens getransporteerd en waar nodig, kunnen ze in het land van bestemming tijdelijk worden opgeslagen.

Alle online aankopen dragen bij aan de omzet van de detailhandel, maar dit gebeurt helaas wel ten koste van de fysieke winkels. Daarom is het belangrijk dat consumenten, waar mogelijk, zoveel mogelijk hun aankopen doen bij de wat kleinere webshops of winkels. De grote multinationals zijn het afgelopen jaar alleen maar rijker geworden, en consumenten hebben een keuze: gaan we voor gemak en kiezen we voor een grote online winkel of kiezen we voor een lokale boekhandel of de winkel om de hoek?

We retourneren wat af

Een andere impact van de verschuiving naar online het afgelopen jaar is de toename in het aantal pakketjes dat wordt teruggestuurd. Nederlanders hebben het afgelopen jaar bijna 23 miljoen aankopen bij webwinkels teruggestuurd. Dat is ongeveer zeven procent van alle bestellingen. Dit betekent extra ballast voor de pakketbezorgers, maar veel van deze aankopen worden niet meer verkocht, en dus weggegooid. Met name kleding wordt vaak geretourneerd. We staan er niet altijd bij stil wat er logistiek komt kijken bij het bezorgen en weer terugsturen van een pakketje.

Bezorging met minder CO-2

Waar we in het verleden vaker naar de winkel gingen voor onze aankopen, kruipen we nu achter onze laptop. Wat voor impact heeft ons online shopgedrag op het milieu? In veel gevallen is online bestellen niet slechter dan met de auto naar de winkelstraat rijden. We pakken vaak de auto als we even iets willen kopen, terwijl een pakketbezorger met een volgeladen bus rond rijdt. Zij doen dit efficiënt en gebruiken steeds vaker elektrische busjes of een fietskoerier. De bezorging gaat dus met steeds minder CO-s gepaard. Naast het milieu hebben we natuurlijk ook nog het menselijke aspect. De zorg voor pakketbezorgers, met name in drukke periodes, laat nog weleens te wensen over. Consumenten willen hun pakketje zo snel mogelijk in huis hebben, wat logisch is. De vraag is of we er voldoende bij stil staan wat dit vraagt van alle mensen die hier zorg voor moeten dragen.

Eigen keuzes

Het ziet ernaar uit dat we voorlopig nog volop online blijven kopen. Niets mis mee, maar alles wat we doen heeft ook een impact. Hebben we al die aankopen werkelijk nodig? Kunnen we het ook zelf ophalen? Is een spoedlevering nodig of kan het ook een dagje later? En weten we precies wat we kopen? Thuis zijn als de bezorger komt, scheelt ook weer extra handelingen. Als Nederland straks weer opengaat, kunnen we weer passen, uitproberen en de lokale winkels ondersteunen. Het is comfortabel winkelen vanaf de bank, maar er gaat niets boven fysiek contact.