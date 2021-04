IND: minder verblijfsaanvragen ingediend door corona

De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat vorig jaar is ingediend. Dat meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op basis van het jaarverslag. Over de hele linie daalde het aantal aanvragen. Wel werden er bijna twee keer zoveel naturalisatieverzoeken behandeld.

De afname is het sterkst te zien bij verblijfsaanvragen van studenten of kennismigranten. Op grond van studie werden in 2020 12.310 verblijfsaanvragen gedaan, tegen 20.430 aanvragen een jaar eerder. Kennismigranten deden vorig jaar 13.710 keer een aanvraag, in 2019 waren dat er nog 20.970.

Omdat er door corona lange tijd geen vliegverkeer mogelijk was en landen te maken kregen met verschillende coronamaatregelen, dienden ook minder mensen een aanvraag in voor familie- en gezinsgerelateerde verblijfsdoelen. Het afgelopen jaar zijn er 32.730 aanvragen ingediend, tegen 40.830 het jaar ervoor. Ook het aantal nieuwe asielaanvragen daalde fors door de invloed van corona, zegt de IND. In 2020 werden er 13.670 aanvragen ingediend, terwijl dit er in 2019 nog 22.530 waren.

De IND zegt het afgelopen jaar flink bezig te zijn geweest met het wegwerken van de voorraad oude asielaanvragen en het bijhouden van de nieuwe instroom. Toch is het niet gelukt de oude voorraad in 2020 afgehandeld te hebben. “Daarom is alles er nu op gericht dat doel medio 2021 te bereiken.”

In 2020 kwamen er iets minder naturalisatieverzoeken binnen dan een jaar eerder. Vorig jaar waren het er 43.660, een jaar eerder 44.400. Wel werden er in 2020 bijna twee keer zoveel verzoeken behandeld als in het jaar daarvoor: 50.870 dit jaar vergeleken met 27.090 in 2019. De stijging is toe te schrijven aan het aantrekken van extra personeel en digitalisering. “Ondanks corona heeft de IND daardoor een flinke inhaalslag kunnen maken”, zegt de dienst.

Verder was 2020 het jaar van de Brexit, en alle 45.000 Britten in Nederland moesten hun verblijfsrecht voor na de Brexit regelen. Veel van hen (34.790) hebben een aanvraag ingediend.