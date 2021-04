Kabinet verlengt vliegverboden tot 15 mei

Het kabinet heeft besloten de vliegverboden voor vluchten uit Zuid-Afrika en heel Zuid-Amerika te verlengen tot 15 mei. Dit is gebeurd na een advies van het Outbreak Management Team (OMT). De deskundigen geven aan dat het advies om in quarantaine te gaan slecht wordt nageleefd. Van een quarantaineplicht is nog geen sprake.

Het gaat specifiek om een verbod op vluchtverkeer uit Zuid-Afrika, Dominicaanse Republiek, Braziliƫ, Argentiniƫ, Bolivia, Chili, Colombia, Ecuador, Frans-Guyana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay en Venezuela. Dat verbod gold tot 1 mei, maar wordt dus twee weken verlengd.

Vanaf 15 mei hoopt het kabinet de quarantaineplicht wel politiek geregeld te hebben, hoewel minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen zei dat de vliegverboden altijd een optie blijven om bijvoorbeeld gevaarlijke coronavarianten buiten de deur te houden.