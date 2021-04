Kerken: Ruimer bezochte diensten leidden niet tot besmetting

Kerkdiensten met meer dan honderd bezoekers van ruim vijftig kerken die de afgelopen zes maanden zijn gehouden, hebben niet geleid tot coronabesmettingen. Dat stellen de betrokken kerken zelf in het EO-radioprogramma Dit is de Dag en de krant het Nederlands Dagblad (ND). Die media ondervroegen ruim honderd reformatorische kerken.

Volgens de kerken die de journalisten spraken hielden zij zich aan de RIVM-voorschriften van afstand houden en handen wassen. “Bovendien is volgens hen geen enkele coronabesmetting direct te herleiden tot een kerkdienst”, stellen EO en ND.

De ondervraagde kerken lieten het ‘grote’ aantal mensen wél toe, ondanks het advies van koepelorganisatie Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) om erediensten tot vorige week alleen digitaal te houden. Tenminste 15 van de 100 reformatorische kerken kwamen het afgelopen half jaar met 250 leden of meer bij elkaar. Ruim driekwart van de 100 kerken die de EO sprak, gebruikte meer dan 10 procent van de zitplaatsen. Hoewel meer ingetogen, zong bijna 90 procent van de kerken wel samen terwijl dit streng werd ontraden, zo zagen de EO en het ND.

Pas sinds afgelopen week adviseert het CIO een maximum van 30 bezoekers, exclusief de medewerkers aan de dienst. Voor grote kerken met meer dan 300 zitplaatsen adviseert het CIO niet meer dan 10 procent te bezetten. Daarnaast moeten alle voorzorgsmaatregelen rond corona in acht worden genomen.