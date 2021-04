‘Mini-campagne’ om 65-plussers alsnog te verleiden tot een prik

Het ministerie van Volksgezondheid roept 65-plussers die zich nog niet hebben laten vaccineren op dat alsnog te doen. Het ministerie begint een ‘mini-campagne’ in huis-aan-huisbladen, op sociale media en via belangenorganisaties voor ouderen om mensen uit het geboortejaar 1955 of eerder erop te wijzen dat ze een prikafspraak kunnen maken.

Alle 65-plussers hebben hun uitnodiging voor een prik bij de GGD inmiddels gehad. Maar nog niet iedereen heeft het vaccin daadwerkelijk laten zetten, aldus het ministerie.

Gemiddeld voor de hele bevolking is de vaccinatiebereidheid zo’n 75 procent. Dat wil zeggen dat driekwart van de mensen een prik tegen het coronavirus wil. Onder 70-plussers is de vaccinatiebereidheid het hoogst, volgens de jongste cijfers van het coronadashboard van de overheid zo’n 94 procent.