Rechtbank spreekt Klaas Otto vrij van mishandeling

No Surrender-oprichter Klaas Otto is vrijdag vrijgesproken van betrokkenheid bij de zware mishandeling van een clublid in mei 2016. De rechtbank in Breda vond net als het Openbaar Ministerie dat er onvoldoende bewijs is dat hij de opdracht gaf. De vrijspraak was ook al geëist.

De mishandeling vond plaats tijdens de begrafenis van een prominent lid van de motorclub in Bergen op Zoom. Op 6 mei zouden vier clubleden een Vlaardinger in een auto hebben gezet en naar een doodlopend bospaadje zijn gereden. Het slachtoffer vertelde dat hij daar zwaar werd mishandeld. Het leverde hem verschillende breuken op en uiteindelijk verloor hij het bewustzijn, zei hij.

Drie mannen die de mishandeling uitvoerden werden vrijdag wel veroordeeld. Zij kregen celstraffen tot dertig maanden.

Klaas Otto had zelf ook al ontkend dat hij iets met de mishandeling te maken had. Hij was een half jaar eerder uit de club gestapt. “Ik was op familiebezoek, op een begrafenis. Ik heb daar drie mensen van de club gesproken, maar ik had niets meer met de club te maken.”