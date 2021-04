Ruim 140.000 testafspraken gemaakt voor proefuitjes

Voor de gratis sneltests die toegang verlenen tot musea, dierentuinen, voetbalwedstrijden en andere evenementenlocaties zijn sinds de start van de pilot op 27 maart meer dan 140.000 testafspraken gemaakt op testenvoortoegang.nl. Dat meldt Testen voor Toegang aan het ANP. Iets meer dan driehonderd van hen testten positief op het coronavirus, ongeveer 0,2 procent.

Het kabinet wil dat het eind mei mogelijk is om dagelijks 400.000 sneltests per dag af te nemen. Vorige week maakte Stichting Open Nederland, de stichting achter Testen voor Toegang, bekend welke zeven bedrijven de stichting daarbij gaan helpen. De zeven bedrijven leveren een extra testcapaciteit van 120.000 testen per dag, verdeeld over de zeven regio’s waarin Stichting Open Nederland het land heeft opgedeeld.

Vrijdag deed Stichting Open Nederland een tweede openbare aanbesteding voor nog eens 105.000 sneltests per dag. Daar kunnen geïnteresseerden zich tot 10 mei voor aanmelden.