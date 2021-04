Informateur Herman Tjeenk Willink presenteert vrijdagochtend zijn eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De afgelopen weken sprak hij onder anderen met de leiders van de zeventien fracties uit de Tweede Kamer om te horen welke kant de formatie wat hen betreft op zou moeten.

Tjeenk Willink, die deze rol vaker heeft vervuld, schreef twee weken geleden na de eerste gespreksronde dat hij hoopt dat er een regeerakkoord op hoofdlijnen gesloten kan worden. In de tweede ronde besprak hij met de partijleiders of zij het daarmee eens zijn. Ook wilde hij weten welke thema’s in dat akkoord centraal moeten staan.

Voor veel partijleiders is de bestuurscultuur in politiek Den Haag en het onderlinge vertrouwen een belangrijk thema. Dat komt ook door de toeslagenaffaire en de nasleep daarvan. De oppositie is buitengewoon kritisch op de houding van VVD-voorman Mark Rutte in die kwestie en is daarom huiverig om deel uit te maken van een coalitie die door hem wordt geleid.

Ook donderdag debatteerde de Kamer weer over dit onderwerp, tot diep in de nacht. Tjeenk Willink heeft met de publicatie van zijn eindverslag gewacht tot na dat debat.