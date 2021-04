‘Verkoop pas coronazelftesten als de verpakkingen goed zijn’

Coronazelftesten kunnen pas worden verkocht als de verpakkingen en bijsluiters op orde zijn. Dat zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van het ministerie van Volksgezondheid in een rapport van vrijdag. De inspectie krijgt klachten binnen van gebruikers die verkeerd verpakte testen hebben gekocht. Zo hadden sommige testen een te lang wattenstaafje. Ook is de gebruiksaanwijzing van sommige testen te onduidelijk. Na een paar proefaankopen ontdekte de inspectie dat geen van de bijsluiters de verplichte gezondheidswaarschuwing geeft.

Mensen zonder symptomen kunnen zichzelf testen met een test die te koop is in de supermarkt of apotheek. Als je wel klachten hebt, moet je een PCR-test bij de GGD laten doen. De zelftesten worden vaak verward met sneltesten. Dat is gevaarlijk, zegt de inspectie; alleen zorgmedewerkers kunnen de sneltesten uitvoeren. Deze zijn betrouwbaarder dan de zelftesten.

In de loop van april kwamen in hoog tempo zelftesten van zes leveranciers op de markt. De testen zouden onder normale omstandigheden uitgebreid worden onderzocht, maar door de uitzonderlijke situatie van de coronapandemie kregen de leveranciers een tijdelijke ontheffing.

De fabrikanten leveren de testen in bulkverpakkingen die de winkels moeten ‘omverpakken’. Dat gaat, zegt de inspectie die proefaankopen deed bij een aantal drogisterijen, supermarkten en apotheken, niet altijd goed. Daarnaast was bij vier van de vijftien onderzochte testen een verkeerd wattenstaafje meegeleverd.

Ook is de gebruiksaanwijzing niet altijd duidelijk. In alle bijsluiters ontbreekt de verplichte waarschuwing dat de gebruiker geen besluit van medische aard mag nemen zonder een arts te raadplegen. Bij zes producten ontbreekt het woord zelftest op de buitenste verpakking. Bij elf zelftesten staat geen uiterste houdbaarheidsdatum vermeld op de buitenste verpakking. Even vaak is er onvoldoende informatie voor de consument om goed te kunnen controleren of er wel de juiste onderdelen zijn geleverd.

Eerder deze week werd duidelijk dat er ook illegale zelftesten op de markt zijn, zonder ontheffing. Daarom adviseert de inspectie dat er een duidelijk overzicht komt van de testen die ontheffing hebben gekregen.

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD) laat weten zich te herkennen in de bevindingen van de inspectie. Volgens de brancheorganisatie kwamen de zelftesten snel op de markt en was de vraag groot. Ook leverden fabrikanten niet altijd de juiste verpakkingen en informatie.