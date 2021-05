Dierentuinenvereniging teleurgesteld: ”We waren er klaar voor”

De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) is teleurgesteld dat de dierenparken op 11 mei toch nog dicht moeten blijven. Het kabinet besloot zaterdagochtend dat opening, gezien het aantal ziekenhuisopnames, nog te vroeg is. De verdere versoepelingen die mogelijk vanaf 11 mei zouden ingaan, zoals voor de dierentuinen, laten langer op zich wachten.

Directeur Wineke Schoo van de NVD: “Erg teleurstellend. We waren en zijn er klaar voor. We hebben hele goede protocollen en ook hebben we aangetoond dat we een onderdeel zijn van de oplossing. We kunnen het bezoek op onze locaties goed reguleren. En we bieden juist ruimte aan de mensen waar dat het hardst nodig is, in volle steden etcetera.”

Overigens benadrukt Schoo dat de dierentuinen absoluut niet de ogen sluiten voor de cijfers. “Maar het zou fijn als we inmiddels ons geld van de bezoekers krijgen, en niet van de overheid.”

Bij de NVD zijn dertien Nederlandse dierentuinen aangesloten.