Fitnessbranche: uitstel opening sportscholen ‘tegenvaller’

Het uitstel van de heropening van sportscholen is een tegenvaller voor de fitnessbranche. Dat zegt directeur Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief, waarbij ongeveer duizend sportlocaties zijn aangesloten.

Wouters zegt dat sportscholen juist deel van de oplossing van de coronapandemie zijn. “Mensen kunnen dan werken aan hun vitaliteit, weerstand en gezondheid, wat heel belangrijk is. Bewegen is juist het beste.” Volgens Wouters zijn mensen die met corona op ic’s belanden vaak zwaarlijvig en zijn mensen in gewicht aangekomen in coronatijd.

De verdere versoepelingen van de coronaregels die mogelijk vanaf 11 mei zouden ingaan, waaronder het heropenen van sportscholen, laten langer op zich wachten. Het kabinet vindt het aantal opnames van coronapatiƫnten in ziekenhuizen nu nog te hoog.

Een woordvoerder van de fitnessketens Fit For Free en SportCity zegt het ook jammer te vinden dat de heropening wordt uitgesteld. “We hadden gehoopt dat de sportscholen weer open konden, maar hebben ons nu te schikken.” Hij is het eens met het standpunt van NL Actief dat sporten in coronatijd juist heel belangrijk is en wijst erop dat sportscholen ook van belang zijn voor mensen die moeten revalideren en daarbij begeleiding nodig hebben van een coach of trainer.