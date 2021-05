Grote brand op industriegebied in Broek op Langedijk

Bij een bedrijfspand in Broek op Langedijk (Noord-Holland) woedt een grote brand. Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt voor de brand aan de Dulleweg op industrieterrein de Grotendorst, meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De brand woedt volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio in een pand waar banden van auto’s en andere voertuigen liggen opgeslagen.

Beelden op sociale media laten zien dat de brand op het industrieterrein ten noorden van Alkmaar groot is. De brandweer heeft een NL-Alert verstuurd waarin omwonenden worden gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te schakelen.

“De brand zorgt voor veel rookontwikkeling. Intussen neemt de rookdikte qua kleur af. De wind staat ook gunstig, van de woonwijk af”, zegt de woordvoerder van de brandweer. “De wind waait over het industrieterrein, dat is afgezet. We kijken in hoeverre er mensen werken op zaterdag in dit gebied.”

Ook het nabijgelegen winkelcentrum Broekerveiling is uit voorzorg gesloten om de brandweer ruim baan te geven op de aanrijroutes. De brandweer zet in op het behoud van het naastgelegen pand, zegt de woordvoerder.

De brandweer verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met blussen. “We zijn met veel bluseenheden aanwezig en meerdere hoogwerkers om heel veel water op de brand te kunnen storten.”