Kaartjes Down The Rabbit Hole in vier minuten uitverkocht

De laatste kaarten voor Down The Rabbit Hole waren zaterdagochtend binnen vier minuten uitverkocht. Dat laat de festivalorganisatie weten via sociale media. Er waren 8000 kaarten in de verkoop voor het muziekfestival, waar onder meer Gorillaz, Disclosure, Doe Maar en Balthazar optreden.

Het festival is vanwege de coronasituatie met meer dan een maand opgeschoven, naar eind augustus in plaats van begin juli. De organisatie verwacht dat door de verplaatsing de kans groter is dat het festival kan doorgaan en dat er in augustus meer internationale bands en artiesten kunnen worden geboekt, omdat die dan wel op tournee zijn.

Ook verhuist Down The Rabbit Hole dit jaar eenmalig naar het terrein van Lowlands in Biddinghuizen. Normaliter is het festival in Beuningen. Omdat het festival veel spullen op het terrein deelt met zijn ‘grote broer’ Lowlands, dat het weekend ervoor is, ontstond het idee eenmalig naar Biddinghuizen te verhuizen.