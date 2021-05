Ook Efteling teleurgesteld nu deuren voorlopig dichtblijven

Ook De Efteling in Kaatsheuvel mag nog niet open op 11 mei. Heel jammer, zegt een woordvoerder van het attractiepark in Kaatsheuvel. Het kabinet vindt opening nog niet verantwoord.

Op 11 mei zouden volgens het openingsplan van het kabinet alle ‘doorstroomlocaties’ buiten de deuren mogen openen. Maar dat heeft het kabinet nu uitgesteld, vanwege de hoge aantallen ziekenhuisopnames door corona.

“We waren er klaar voor. We zijn er eigenlijk al een paar maanden klaar voor”, zegt de Eftelingwoordvoerder. Het park ging in december dicht. “Maar natuurlijk volgen we de regels en begrijpen we waarom dit nodig is.”

Een doorstroomlocatie is een locatie waarbij bezoekers ‘doorstromen’, zoals in dierentuinen en bij kermissen. Bezoekers lopen er doorheen.