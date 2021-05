Winkels Nieuwendijk in Amsterdam weer open na instorting

De winkelstraat Nieuwendijk in het centrum van Amsterdam is weer vrijgegeven. Het deels ingestorte pand is stabiel, zodat de ontruimde panden er tegenover en de winkelstraat zelf weer toegankelijk zijn. Wel blijven twee omliggende panden voorlopig buiten gebruik, meldt de brandweer.

In de winkelstraat Nieuwendijk stortte zaterdagochtend rond 10.00 uur een achterhuis in. Volgens een woordvoerder van de brandweer betreft het een deel van een achtergevel en een gedeelte van de verdiepingsvloer. Drie aanwezige bouwvakkers konden het pand tijdig verlaten. Er zijn geen gewonden gevallen.

Omliggende woningen en winkelpanden in de buurt werden uit voorzorg ontruimd. Een groot deel van de Nieuwendijk werd afgezet. Het ingestorte pand bevindt zich in de buurt van de Martelaarsgracht. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is geweest van de instorting.

De Nieuwendijk bevindt bij de Dam en bevindt zich in het verlengde van de Kalverstraat. De straat is een van de oudste winkelstraten van de stad.