12.000 Ajax-fans bij ArenA, Amsterdam greep bewust niet in

De kampioenswedstrijd tussen Ajax en FC Emmen trok ongeveer 12.000 Ajax-fans naar het stadion, meldt de gemeente Amsterdam zondagavond. De gemeente zegt niet te hebben ingegrepen tegen deze drukte om “ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen”. In de aanloop naar zondag had de gemeente herhaaldelijk gezegd dat feestjes niet waren toegestaan in verband met de coronamaatregelen. De politie heeft niet hoeven in te grijpen tegen verstoringen van de openbare orde, zo stelt de gemeente. Wel zijn vijftien mensen gearresteerd voor onder meer het bezit van vuurwerk of wapens.

Amsterdam erkent dat het “veel te druk was ” tijdens en na de wedstrijd. Echter zou de keuze om niet in te grijpen er volgens de gemeente wel voor hebben gezorgd dat er geen massale verplaatsing van supporters naar de open terrassen van de binnenstad zou plaatsvinden. De politie heeft de uitstroom van supporters weg van het stadion begeleid, om opstoppingen te voorkomen.

Direct na de wedstrijd gingen spelers en medewerkers van Ajax naar de fans op de parkeerplaats bij de ArenA om daar de kampioensschaal te tonen. De zogeheten driehoek van gemeente, politie en het Openbaar Ministerie zegt dit “goed gevolgd” te hebben en de club te hebben gevraagd een einde aan de actie te maken.

Eenheden van de politie waren in grote aantallen de stad ingegaan om orde te bewaren. Er gold een noodverordening voor het Leidseplein, omdat er informatie was over supporters die zich daar mogelijk wilden verzamelen. Dit plein was in het verleden al eens de locatie van rellen. Rondom het plein was de verkoop en het bezit van alcohol verboden en door de noodverordening kon hier ook op worden gecontroleerd.