Amsterdam roept op niet meer naar Johan Cruijff ArenA te komen

De gemeente Amsterdam roept voetbalsupporters op niet meer naar de Johan Cruijff Boulevard bij de ArenA te komen. Het is er te druk, meldt de gemeente op Twitter.

Een grote schare voetbalsupporters heeft zich verzameld rondom het voetbalstadion. Bij de eerste doelpunten voor Ajax tijdens de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen werd buiten flink gejuicht.

Soms wordt op het plein vuurwerk afgestoken en tijdens het bier drinken wordt er gezongen. Na de overwinning van Ajax stonden honderden supporters juichend, zingend en hossend bij de hoofdingang van het stadion.

Vanaf het stadion zelf werd georganiseerd professioneel siervuurwerk afgestoken door de supportersvereniging. De gemeente Amsterdam feliciteerde Ajax via Twitter met het behalen van de 35e landstitel. “Amsterdam is trots op ons aller Ajax en viert dat vooral thuis voor de buis. Helaas is dit jaar geen huldiging mogelijk. Maar overal in de stad hangen vlaggen en posters om te laten zien hoe trots we zijn op ons cluppie. Ajacieden, gefeliciteerd!”, staat op de website van de gemeente.